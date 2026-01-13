В Минобороны РФ сообщили о пораженных «Орешником» целях на Украине

В Министерстве обороны РФ раскрыли подробности относительно пораженных ракетами «Орешник» целях на территории Украины 9 января. По данными Минобороны, после ударов ВС РФ оказался выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Соответствующую информацию ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.
«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесения в ночь на 9 января ВС РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса “Орешник” выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод» — говорится в опубликованном ведомством сообщении.
По данным Минобороны, это предприятие занималось ремонтом и обслуживанием украинских военных самолетов и другой авиационной техники. В частности, именно здесь приводили в порядок переданные ВСУ западными партнерами самолеты МиГ-29 и F-16.
Также в Минобороны сообщили, что во время нанесения массированного удара применялись также ОТРК «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр». В результате их работы в Киеве оказались «поражены. производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России». Кроме того, удар был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры, которые были задействованы в обеспечении работы ВПК Украины.
Ранее военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец подробно разобрал, куда ударили «Орешником», почему не было боевой части, не опасно ли бить близко к Польше.