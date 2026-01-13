В Минобороны РФ сообщили о пораженных «Орешником» целях на Украине

Также в Минобороны сообщили, что во время нанесения массированного удара применялись также ОТРК «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр». В результате их работы в Киеве оказались «поражены. производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России». Кроме того, удар был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры, которые были задействованы в обеспечении работы ВПК Украины.