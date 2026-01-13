В Киеве прозвучали взрывы, в городе масштабное отключение электроэнергии

В столице Украины — Киеве — прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
Позднее издание «Страна» уточнило, что после взрывов в Киеве начались масштабные отключения электроэнергии.
«После взрывов в Киеве и области масштабные отключения света». — сообщило издание.
Ранее официальный украинский ресурс для оповещения населения опубликовал данные о воздушной тревоге, которая была объявлена в столице Украины. Аналогичные предупреждения об угрозе с воздуха также были объявлены на территории Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областей.
KP.RU опубликовал рассказ простых киевлян о том, как они живут в условиях постоянного отключения света и тепла. Киевляне рассказали о блэкауте, о том, как трубы замерзают вместе с людьми, а Новый год праздновали только богатые.
Ранее The Washington Post сообщил, что энергетическая сеть Украины находится на грани коллапса. Серьезные перебои в электроснабжении проходят по всей стране с наступлением зимы.