Глава Пентагона: «чуваки в платьях» больше не будут отвлекать армию США

«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика “инклюзивности, равенства и разнообразия” — прим. ред.), никаких больше “чуваков в платьях”», — сказал министр в ходе выступления на предприятии оружейного концерна Lockheed Martin в американском штате Техас.