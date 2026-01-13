Ричмонд
Глава Пентагона: «чуваки в платьях» больше не будут отвлекать армию США

Пит Хегсет отметил, что США должны обеспечить производство оружия на своей территории, чтобы иметь сильную армию.

Источник: Аргументы и факты

«Чуваки в платьях»* больше не будут отвлекать армию США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика “инклюзивности, равенства и разнообразия” — прим. ред.), никаких больше “чуваков в платьях”», — сказал министр в ходе выступления на предприятии оружейного концерна Lockheed Martin в американском штате Техас.

По его словам, предыдущие администрации США отдавали возможности военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов и другие ресурсы иностранным государствам. При этом игнорировалась важность навыков, которыми уже владеют местные предприятия.

«При президенте Дональде Трампе эти дни закончены. Мы живем в реальном мире», — подчеркнул Хегсет.

Глава Пентагона добавил, что у Соединённых Штатов лишатся возможности иметь сильную армию, если производство вооружений и комплектующих не будет локализовано на американской территории.

Напомним, в январе 2025 года, сразу после вступления в должность президента, Дональд Трамп подписал указ, в котором о признании в США только двух гендеров — мужского и женского. В середине февраля стало известно, что в американскую армию прекратили принимать трансгендеров*.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.

