Глава Пентагона: «чуваки в платьях» больше не будут отвлекать армию США

«Чуваки в платьях»* больше не будут отвлекать армию США, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика “инклюзивности, равенства и разнообразия” — прим. ред.), никаких больше “чуваков в платьях”», — сказал министр в ходе выступления на предприятии оружейного концерна Lockheed Martin в американском штате Техас.
По его словам, предыдущие администрации США отдавали возможности военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов и другие ресурсы иностранным государствам. При этом игнорировалась важность навыков, которыми уже владеют местные предприятия.
«При президенте Дональде Трампе эти дни закончены. Мы живем в реальном мире», — подчеркнул Хегсет.
Глава Пентагона добавил, что у Соединённых Штатов лишатся возможности иметь сильную армию, если производство вооружений и комплектующих не будет локализовано на американской территории.
Напомним, в январе 2025 года, сразу после вступления в должность президента, Дональд Трамп подписал указ, в котором о признании в США только двух гендеров — мужского и женского. В середине февраля стало известно, что в американскую армию прекратили принимать трансгендеров*.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.