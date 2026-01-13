Названо число ликвидированных колумбийских наемников в ВСУ: счет идет на сотни

С начала спецоперации на Украине российскими военными ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых структур.