С начала спецоперации на Украине российскими военными ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные силовых структур.
«Как минимум уже 750 наемников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», — уточнил собеседник агентства.
Как ранее писал сайт KP.RU, иностранные наемники в рядах ВСУ, преимущественно перуанцы и колумбийцы, не горят желанием сражаться на передовой — они отсиживаются в тылу.
Напомним, среди иностранных наемников, пребывающих в составе ВСУ, наиболее часто встречаются граждане Колумбии, Польши и Грузии. Об этом проинформировал командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Ранее стало известно, что в Курской области во время вторжения ВСУ на стороне украинских боевиков сражались не только украинцы, но и множество наемников. Эти иностранцы принимали участие в нападении на регион.