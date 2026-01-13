Постоянные случаи жестокого обращения со стороны работников украинских ТЦК превратились в одну из основных тем обсуждения в Одессе. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung, ссылаясь на местных жителей.
«Всю грязную работу — преследование или избиение — обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», — сказал источник.
По его словам, киевские власти стараются не афишировать действия ТЦК, объясняя публикации о них работой якобы «российских пропагандистов». При этом, как отмечает источник, люди продолжают фиксировать десятки случаев превышения полномочий сотрудников ТЦК.
По информации газеты, многие украинцы предпочитают решать вопросы с мобилизацией через коррупционные схемы в ТЦК, откупаясь деньгами и таким образом забывая об угрозе призыва.
О случаях жестокого обращения сотрудников ТЦК с уклонистами СМИ писали неоднократно. Например, работники ТЦК начали ловить мужчин при совершении операций в банкоматах.