Бойцы группировки «Запад» отразили воздушный налет ВСУ

ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Зенитчики и операторы FPV-дронов 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» отразили воздушный налет нескольких десятков украинских дронов, рассказали в МО РФ.
«В зоне проведения СВО расчеты ПВО группировки войск “Запад” круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. В ходе боевой работы в зоне ответственности 3-й мотострелковой дивизии были уничтожены несколько десятков ударных беспилотников ВСУ», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве уточнили, что в уничтожении ударных БПЛА участвовали практически все звенья войсковой ПВО — расчеты ПЗРК «Игла», экипажи ЗРК «Тор», мобильные огневые группы и экипажи бронетанковой техники мотострелковой дивизии, а также FPV-дроны войск беспилотных систем.