«Ставят пальцы в дверь и зажимают»: на Украине заявили о серьезном давлении на Зеленского

Кроме того, накануне в Минобороны России рассказали, что в ночь на 9 января 2026 года ВС РФ ударами «Орешника» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там велся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности.