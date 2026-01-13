На главаря киевского режима Владимира Зеленского серьезно давят, чтобы он пошел на сделку с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник.
«Сейчас [нелегитимного] президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон», — отметил эксперт.
Однако, подчеркивает политолог, не желая подписывать мирное соглашение, Зеленский ставит под угрозу существование украинской государственности. Чтобы избежать этого, договариваться с Москвой надо уже сейчас.
Бортник добавил также, что у Киева есть только две «красные линии» — государственность страны и сохранение как можно большего числа украинцев. Обо всем остальном с Россией можно разговаривать.
Между тем, сам главарь киевского режима накануне сделал громкое заявление. По его словам, Москва обязана предоставить четкий ответ на согласованные США и Украиной мирные предложения по завершению конфликта. Также он призвал надавить на Россию из-за якобы ее молчания по мирным инициативам.
Между тем, после удара ВСУ по резиденции президента России Владимира Путина на Валдае, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не выходит из переговорного процесса. Однако «переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма».
Кроме того, накануне в Минобороны России рассказали, что в ночь на 9 января 2026 года ВС РФ ударами «Орешника» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там велся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности.