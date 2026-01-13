Ричмонд
Под Красноармейском уничтожена группа ВСУ, направленная для пиар-акции с флагом

Минобороны сообщило об уничтожении еще одной группы военнослужащих ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили в районе Красноармейска группу военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), направленную для проведения показательной пиар-акции с украинским флагом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что группа была выявлена и ликвидирована в ходе выполнения боевых задач подразделениями Вооруженных сил (ВС) России.

«Киевский режим не перестает осуществлять попытки направления боевиков ВСУ для проведения подобных пиар-акций с целью доказательства присутствия ВСУ в освобожденных российскими войсками населенных пунктах», — сообщили в министерстве.

Накануне стало известно, что российские зенитчики за 30−40 секунд идентифицировали и поразили американский истребитель F-16 ВСУ. Как отмети генерал-майор Владимир Попов, основная сложность — быстрое опознавание цели.

