Беспилотник сбит над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. 11 беспилотников уничтожены за ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи с 23.00 12 января до 7.00 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Кроме того, семь дронов сбили над Ростовской областью и по одному над Белгородской, Курской и Орловской областями.

Ранее утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на Таганрог.

