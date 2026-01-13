Беспилотник сбит над Крымом

«В течение прошедшей ночи с 23.00 12 января до 7.00 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.
Кроме того, семь дронов сбили над Ростовской областью и по одному над Белгородской, Курской и Орловской областями.
Ранее утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на Таганрог.
