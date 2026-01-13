Ричмонд
Средства ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ над территорией России

Больше всего беспилотников сбили над территорией Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 января до 7:00 мск 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Ростовской области — там ликвидировали семь дронов. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над территориями Курской, Орловской, Белгородской областей, а также Республики Крым.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленную для проведения показательной пиар-акции с украинским флагом. Произошло это в районе Красноармейска.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше