Средства ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ над территорией России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 января до 7:00 мск 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении российского военного ведомства.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Ростовской области — там ликвидировали семь дронов. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над территориями Курской, Орловской, Белгородской областей, а также Республики Крым.
Накануне стало известно, что российские военные уничтожили группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленную для проведения показательной пиар-акции с украинским флагом. Произошло это в районе Красноармейска.