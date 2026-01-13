В МИД рассказали, сколько мирных жителей погибло и пострадало от ударов ВСУ в новогодние каникулы

В результате атак украинских военных на российские территории в начале января этого года погибли 45 человек, в том числе три ребенка. Пострадали свыше 100 человек, восемь из которых несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За период с 1 по 11 января 2026 года от действий ВСУ пострадали как минимум 152 мирных жителя: ранения получили 107 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, погибли 45 гражданских жителей», — приводит его слова ТАСС.
Мирошник отметил, что для удара по российским регионам украинские военные чаще всего использовали беспилотники различных модификаций. Всего за первые дни января этого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 4,1 тысячи боеприпасов.
Ранее Мирошник рассказал, что украинские войска наносили удары по гражданскому населению в Красноармейско-Димитровской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ бьют по мирным жителям, которые пытаются эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию.