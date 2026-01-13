В МИД рассказали, сколько мирных жителей погибло и пострадало от ударов ВСУ в новогодние каникулы

В результате атак украинских военных на российские территории в начале января этого года погибли 45 человек, в том числе три ребенка. Пострадали свыше 100 человек, восемь из которых несовершеннолетние. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.