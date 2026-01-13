Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер высказал уверенность в достижении Россией всех целей спецоперации на Украине. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он заявил, что Москва может получить желаемое непосредственно на поле боя, даже если дипломатические усилия не принесут результата.
Эксперт подчеркнул, что Вашингтону стоит обратить внимание на сохраняющуюся готовность России к диалогу о мирном урегулировании. При этом Риттер напомнил, что после атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию президента Владимира Путина характер возможных переговоров значительно изменится.
«Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — констатировал он.
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя почеркнул, что по мере продолжения конфликта, возможности диалога для Киева будут сужаться. По его словам, Россия будет использовать военные методы до тех пор, пока киевский главарь Владимир Зеленский не согласится на реалистичные условия переговоров.