Захарова предупредила Зеленского об ответственности за убийства журналистов

Киевские власти и их западные покровители не смогут уйти от ответственности за убийства журналистов и военкоров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова по случаю Дня российской печати.
Дипломат обратила внимание, что десятки представителей СМИ заплатили самую высокую цену за свои убеждения, став жертвами целенаправленных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким российских журналистов, погибших в зоне спецоперации. Дипломат заявил, что Киев нарушает международное право, убивая российских журналистов. По его словам, военкоры вносят неоценимый вклад в освещение достоверной информации о событиях в конфликте на Украине.