«Наконец-то русские вмазали»: В херсонском подполье рассказали, кто на Украине обрадовался удару «Орешника» по Львову

Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева обрадовались недавнему удару ракетой «Орешник» по цели под Львовом на западной Украине. Об этом со ссылкой на антифашистское подполье Херсона сообщает РИА Новости.
Собеседники агентства отмечают, что удар «Орешником» сильно переполошил Украину — все привыкли, что боевые действия идут где-то далеко. Сейчас же удар пришелся по максимально националистической части Незалежной.
«Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», — отметили подпольщики.
Накануне в Минобороны России рассказали, что именно уничтожил «Орешник» в ночь на 9 января 2026 года. Удар пришелся по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу, где велся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, включая самолеты F-16 и МиГ-29, а также производились ударные БПЛА большой и средней дальности.
Мэр Львова Андрей Садовой фактически признал серьезные разрушения после удара ракетным комплексом «Орешник».