Марочко: ВС РФ с начала года активизировались на ореховском направлении СВО

С начала 2026 года российские войска серьезно активизировались на ореховском направлении зоны проведения спецоперации. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Собеседник издания предположил, что запорожское направление стало приоритетным согласно поставленным задачам командования.
«И здесь надо отметить, что активизировался серьезно ореховский участок», — сказал Марочко.
Накануне сообщалось об освобождении российскими войсками населенного пункта Новобойковское, расположенный в Запорожской области. До этого в Минобороны России рассказали об освобождении другого населенного пункта в этом регионе — села Белогорье.