Военные ВСУ, направленные для проведения пиар-акции с установкой украинского флага в Красноармейске (украинское название — Покровск), переодевались в гражданскую одежду. Об этом рассказал пленный Андрей Иванов из 155-й механизированной бригады ВСУ, сдавшийся российским войскам.
По его словам, группа действовала скрытно и была разделена на несколько подразделений. В каждой группе был рюкзак с флагом Украины и гражданской одеждой.
«Мы проникали в Покровск тремя группами по два человека… Задача была в том, чтобы вывесить украинский флаг и продемонстрировать, что Покровск находится под Украиной», — рассказал Иванов на видеозаписи, предоставленной Минобороны России.
Выполнить задание не удалось из-за появления беспилотника, после чего участники группы были вынуждены отступать. «Дрон начал над нами кружить, мы начали разбегаться. Таким образом я добежал до места, где находились российские войска», — уточнил военнопленный.
Иванов также обратился к своим сослуживцам с призывом отказаться от подобных операций. По его словам, такие задания лишь создают угрозу для жизни военных и не отражают реальную обстановку.
Напомним, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили группу военнослужащих ВСУ, направленную для проведения показательной пиар-акции с украинским флагом. В ведомстве отметили, что киевский режим не перестает осуществлять попытки подобных акций с целью доказательства присутствия в освобожденных войсками РФ населенных пунктах.