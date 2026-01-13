В Госдуме отреагировали на требование Зеленского по окончанию конфликта на Украине

Сложно комментировать требование главы киевского режима Владимира Зеленского дать четкий ответ на предложение Киева и Вашингтона по окончанию конфликта, не видя документ. Такое заявление сделала зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.
«Надо хотя бы посмотреть… сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать?!», — сказала она в беседе с Lenta.ru.
Журова отметила, что предложение Киева и Вашингтона «могут быть сейчас любые», поэтому для начала они должны «предъявить документ» для понимания, с чем Москва имеет дело. «Пока это только слова», — добавила она.
Как указала депутат, нам сейчас «практически угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении».
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что на сегодняшний день Москва не видит готовности украинской стороны к мирному урегулированию конфликта. По его словам, Киев по-прежнему не выходит на контакты с Кремлем и все время отказывается от переговоров.