Катера «Сириус-82» применяют для уничтожения плавсредств ВСУ в дельте Днепра

Один безэкипажный катер может нести две якорные речные мины. Но «Сириус-82» выполняет не только задачи минирования водной преграды, его используют как минный разградитель и ударный катер, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
И представляет видео, на котором безэкипажный катер уничтожает плавсредство ВСУ.
Командир взвода безэкипажных катеров роты войск беспилотных систем с позывным Колибри отметил, что катера выполняют такие операции, которые не под силу беспилотникам в воздухе. И применение безэкипажных катеров позволяет эффективно блокировать и изолировать передвижение ВСУ по Днепру в Херсонской области.