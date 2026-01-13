Ричмонд
Катера «Сириус-82» применяют для уничтожения плавсредств ВСУ в дельте Днепра

Подразделения войск беспилотных систем 18-й армии из состава группировки «Днепр» используют безэкипажные катера «Сириус-82» для уничтожения плавсредств противника. Их применяют в акватории реки Днепр в Херсонской области.

Один безэкипажный катер может нести две якорные речные мины. Но «Сириус-82» выполняет не только задачи минирования водной преграды, его используют как минный разградитель и ударный катер, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

И представляет видео, на котором безэкипажный катер уничтожает плавсредство ВСУ.

Командир взвода безэкипажных катеров роты войск беспилотных систем с позывным Колибри отметил, что катера выполняют такие операции, которые не под силу беспилотникам в воздухе. И применение безэкипажных катеров позволяет эффективно блокировать и изолировать передвижение ВСУ по Днепру в Херсонской области.