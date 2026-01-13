Катера «Сириус-82» применяют для уничтожения плавсредств ВСУ в дельте Днепра

Командир взвода безэкипажных катеров роты войск беспилотных систем с позывным Колибри отметил, что катера выполняют такие операции, которые не под силу беспилотникам в воздухе. И применение безэкипажных катеров позволяет эффективно блокировать и изолировать передвижение ВСУ по Днепру в Херсонской области.