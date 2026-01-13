Появилось видео, как двойка роботов штурмует позиции ВСУ

Он прикрывает «боевого товарища» от атак дронов. Стальной пулеметчик максимально близко подходит к траншеям врага и поливает их огнем. Ответа не последовало. Видимо, солдаты ВСУ не рискнули вступить в перестрелку с роботом. Проведя разведку боем, двойка вернулась на свои позиции.