Появилось видео, как двойка роботов штурмует позиции ВСУ

Один робот, вооруженный модулем с пулеметом НСВТ-12,7 «Утес», идет впереди. Чуть позади следует напарник, оснащенный системой РЭБ.
Он прикрывает «боевого товарища» от атак дронов. Стальной пулеметчик максимально близко подходит к траншеям врага и поливает их огнем. Ответа не последовало. Видимо, солдаты ВСУ не рискнули вступить в перестрелку с роботом. Проведя разведку боем, двойка вернулась на свои позиции.
Напомним, НРТК «Курьер» получил боевое крещение в апреле 2024 года при штурме Авдеевки. Тогда роботы пулеметным и гранатометным огнем уничтожили 12 солдат ВСУ. Позже командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Ренат Халиков доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном применении «Курьеров». Глава государства поддержал их массовое производство и поставку в зону СВО.
Сейчас на фронте применяют несколько модификаций «Курьеров». В их числе гранатометчики, огнеметчики, пулеметчики, минеры, комплексы РЭБ и доставщики продовольствия и боеприпасов на передний край.