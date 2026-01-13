Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде объявили беспилотную опасность и закрыли аэропорт

Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Жители Волгоградской области утром 13 января 2026 года получили тревожные сообщения об угрозе атаки БПЛА. Сразу же после этого закрыли воздушное пространство. Пока работает ПВО, аэропорт Волгограда не принимает и не отправляет рейсы. За несколько минут до этого в воздушной гавани совершил посадку борт авиакомпании S7 из Москвы. А самолет «Победы» рискует уйти на запасной аэродром — он уже подлетал к Волгограду.

Ночь в регионе прошла спокойно, воздушную опасность не объявляли. В Росавиации напоминают, что ограничения необходимы для безопасности полетов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше