В Таганроге уточнили ущерб после атаки БПЛА 13 января

Глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила ущерб после воздушной атаки, произошедшей утром 13 января.
По обновленным данным, повреждения получили пять многоквартирных домов, три объекта индивидуального жилого строительства, два промышленных предприятия и шесть автомобилей. Предварительно, пострадавших нет.
— Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки. Рабочая группа начинает обход поврежденных домов для оценки ущерба. Первоочередная задача — оперативно устранить последствия в жилых помещениях, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Глава Таганрога попросила жителей города не приближаться к обломкам БПЛА. При обнаружении частей беспилотных летательных аппаратов нужно отойти и сразу же позвонить, но номеру «112» или в службы безопасности. Необходимо дождаться прибытия специалистов.
Добавим, воздушную атаку утром также отразили Красносулинском районе. По информации губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО уничтожили семь БПЛА.