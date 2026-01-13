Алаудинов: Кадыров преподал бы урок любому при попытке его захватить

«Почему-то Зеленскому так сильно мешает Рамзан Кадыров. А вы не думаете, почему? [Потому что] Рамзан Ахматович это и есть как раз, тот человек, который не сдастся никогда, не будет махать вслед вертолетам, которые могут прилететь, куда бы они не прилетели в нашу страну, а будет биться до конца», — добавил генерал-лейтенант.