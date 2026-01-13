Алаудинов: Кадыров преподал бы урок любому при попытке его захватить

Ранее СМИ процитировали слова Владимира Зеленского о том, что в отношении главы Чечни стоит провести операцию по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро и доставить Кадырова в Америку.
«Я так думаю, что вряд ли кто-то оттуда (из Чечни — прим. ТАСС) улетел бы, это раз», — сказал Алаудинов на видео в Telegram-канале.
По его словам, Кадыров, который «вечно недоволен тем, что его не отпускают на СВО», преподал бы урок попытавшимся его захватить, сделав в случае проведения подобной операции «все как положено».
«Почему-то Зеленскому так сильно мешает Рамзан Кадыров. А вы не думаете, почему? [Потому что] Рамзан Ахматович это и есть как раз, тот человек, который не сдастся никогда, не будет махать вслед вертолетам, которые могут прилететь, куда бы они не прилетели в нашу страну, а будет биться до конца», — добавил генерал-лейтенант.