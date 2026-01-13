Ричмонд
Пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж женщина остаётся в реанимации

Её состояние оценивается врачами как тяжёлое.

Источник: АиФ

Одна из пострадавших при массированной атаке БПЛА на Воронеж в субботу, 10 января, остаётся в больнице. Об этом vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник, 13 января.

Пока что горожанка в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Как ранее рассказывал губернатор региона Александр Гусев, женщина получила ранение брюшной полости.

Напомним, что при атаке БПЛА пострадали ещё три человека. Двоих их них — мужчину и женщину, получивших порезы, после оказания необходимой медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.

Ещё одна пациентка из-за тяжести полученных травм скончалась в реанимации. Известно, что погибшая работала учительницей русского языка и литературы в одной из школ Воронежа.

