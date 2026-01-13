ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке ведомства.