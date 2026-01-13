Ричмонд
ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по ВПК Украины в ответ на атаки ВСУ гражданских объектов России.

Источник: РИА "Новости"

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке ведомства.

Удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что два объекта промышленности, а также восемь жилых домов и автомобили повреждены в результате атаки беспилотников украинских оккупантов.