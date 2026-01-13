ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке ведомства.
Удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что два объекта промышленности, а также восемь жилых домов и автомобили повреждены в результате атаки беспилотников украинских оккупантов.