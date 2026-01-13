ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне группировки «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Розовка, Новоукраинка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Прилуки Запорожской области и Братское Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей», — говорится в сообщении.