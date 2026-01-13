Ричмонд
В США раскрыли тактику боевого применения новейшего российского БПЛА

Массовое производство российских ударных дронов «Герань-5» создаст для ВСУ серьезную проблему. Вооруженным силам Украины может не хватить времени на адаптацию к изменению российской стратегии использования ударных БПЛА. Об этом сообщает издание TWZ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Олег Елков/ТАСС

Журналисты отмечают, что российские «Герани» — это не просто дроны-камикадзе, а барражирующие боеприпасы, дополненные функцией видеосъемки.

По данным издания, запуск БПЛА с борта Су-25 близ линии фронта при управлении с земли обеспечивает «Герани» длительное нахождение в воздухе. При этом дрон может не только наносить ракетные удары, но и вести разведку местности с помощью видеосъемки, пишет «Лента.ру».

Как ранее отмечало издание Business Insider, российский ударный дрон «Герань» увеличил дальность полета при запуске его с самолета.

12 января сообщалось, что российская «Герань» ударила по складу с боеприпасами в Киеве.

