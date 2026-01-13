В США раскрыли тактику боевого применения новейшего российского БПЛА

Журналисты отмечают, что российские «Герани» — это не просто дроны-камикадзе, а барражирующие боеприпасы, дополненные функцией видеосъемки.
Как ранее отмечало издание Business Insider, российский ударный дрон «Герань» увеличил дальность полета при запуске его с самолета.
12 января сообщалось, что российская «Герань» ударила по складу с боеприпасами в Киеве.
