Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после атаки БПЛА

Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после воздушной атаки БПЛА, произошедшей утром 13 января. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Особый режим с 9 часов утра установили в отношении двух предприятий, двух жилых домов и одного учебного заведения. Речь идет о зданиях, получивших наибольшие повреждения.
— Рабочая группа начала обход для оценки ущерба. Специалисты оперативно приступили к закрытию теплового контура. Всем будет оказана помощь, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Ранее глава Таганрога рассказала, что утром 13 января в городе пострадали пять многоквартирных домов, три объекта индивидуального жилого строительства, два промышленных предприятия и шесть автомобилей.