Главное из брифинга Минобороны 13 января 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 13 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам на Украине

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России 13 января ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Бойцы «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду в районе села Мирополье Сумской области и бригаду теробороны в районах сел Волчанские Хутора и Старица Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 185 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада материальных средств.

«Запад» занял выгодные рубежи и позиции

Российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Грушевка, Петровка, Благодатовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Новоегоровка ЛНР, Яровая, Сосновое, Дробышево и Ильичевка ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 13 пикапов, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 165 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, 14 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии.

«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области

За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Криворожье, Водяное, Торецкое, Русин Яр, Вольное, Сумецкое ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 400 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и артиллерийское орудие.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах девяти населенных пунктов Запорожской области и села Братское Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар трем бригадам противника в районах населенных пунктов Днепровское Херсонской области, Орехов и Павловка Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 65 украинских боевиков, танк, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 11 управляемых авиационных бомб;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 207 БПЛА самолетного типа.

