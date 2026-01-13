ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам на Украине
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.
«Север» улучшил тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду в районе села Мирополье Сумской области и бригаду теробороны в районах сел Волчанские Хутора и Старица Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 185 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ и два склада материальных средств.
«Запад» занял выгодные рубежи и позиции
Российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Грушевка, Петровка, Благодатовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Новоегоровка ЛНР, Яровая, Сосновое, Дробышево и Ильичевка ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 13 пикапов, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 165 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, 14 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии.
«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Криворожье, Водяное, Торецкое, Русин Яр, Вольное, Сумецкое ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 400 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и артиллерийское орудие.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах девяти населенных пунктов Запорожской области и села Братское Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Днепропетровской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар трем бригадам противника в районах населенных пунктов Днепровское Херсонской области, Орехов и Павловка Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 65 украинских боевиков, танк, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- 11 управляемых авиационных бомб;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 207 БПЛА самолетного типа.