11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.
«В период с 8.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены️ 10 БПЛА над территорией Республики Крым и один — над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.
Кроме того, еще два по беспилотника сбили над территорией Волгоградской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.
Утром ВСУ ударили по Tаганрогу. В городе после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС. Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении.
Накануне вечером силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ.