11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. Утром во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.

«В период с 8.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены️ 10 БПЛА над территорией Республики Крым и один — над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.

Кроме того, еще два по беспилотника сбили над территорией Волгоградской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.

За ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России уничтожены 11 беспилотников, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Утром ВСУ ударили по Tаганрогу. В городе после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС. Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ.

