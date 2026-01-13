Ричмонд
Операторов БПЛА из президентской бригады нашли по надписи на стене

Центр беспилотных технологий «Рубикон» опубликовал видео уничтожения украинских беспилотчиков из отряда БПЛА «Кондор» президентской бригады.

Произошедшая в сумском селе Пристань история — чисто украинская. Операторы служили в подразделении с пышным титулом и грозным названием, а попались, как второклассники.

Обследуя село, русский БПЛА-разведчик заметил крупную надпись на беленой стене частного дома: «Занято, Кондор».

«Кондором» называется подразделение аэроразведки 1-й президентской бригады НГУ. Понятно, к меченой хате тут же налетели дроны со сбросами и развалили ее вместе с украинскими операторами.

«Благодарим за наводку», — написали бойцы «Рубикона».

Ранее стали известны имена офицеров Сил специальных операций Украины, уничтоженных в Сумской области осенью 2025 года. ССО не любит рассказывать о своих потерях, да и убили спецназовцев на горячем участке — в общем, объявили их погибшими и похоронили только сейчас.

