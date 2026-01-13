Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье участникам СВО и их семьям хотят дать скидку на покупку древесины

Рассмотрение законопроекта запланировано в феврале.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае готовят новую меру поддержки для участников специальной военной операции и их близких. Губернатор Дмитрий Махонин направил в Законодательное собрание инициативу о введении льготы на заготовку древесины.

Согласно законопроекту, сниженные ставки на покупку леса смогут получить военнослужащие, проходящие службу по контракту или мобилизации, добровольцы, а также сотрудники Росгвардии со специальными полицейскими званиями. Льгота будет действовать в районах края, где наблюдается дефицит древесины.

Для участников СВО предлагается установить скидку в размере 50 процентов при покупке древесины, предназначенной для строительства или ремонта частных домов и хозяйственных построек. Такой же мерой поддержки смогут воспользоваться и члены семей военнослужащих.

Рассмотрение законопроекта запланировано на февральское пленарное заседание краевого парламента.