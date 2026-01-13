2 БПЛА сбили утром 13 декабря в Волгоградской области

В Волгоградской области утром 13 декабря ПВО отражали атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, с 8 до 13 часов утра над территорией региона перехватили и уничтожили 2 БПЛА. После полудня беспилотную опасность в регионе отменили, а аэропорт «Сталинград» снова принимает и отправляет рейсы.
Волгоградские власти не сообщали о каких-либо последствиях падения обломков дронов. Но закрытие воздушного пространства вызвало сбои в расписании волгоградского аэропорта. Пассажирам из-за «Ковра» придется ждать свой самолет долго.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше