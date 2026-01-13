Недалеко от Новороссийска дроны атаковали два танкера с казахстанской нефтью

13 января в акватории Чёрного моря недалеко от Новороссийска произошла дерзкая атака беспилотных летательных аппаратов на два крупных нефтяных танкера. Под удар попали суда Delta Harmony (греческий флаг) и Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией.
Инцидент случился в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — именно туда корабли направлялись для загрузки казахстанской нефтью.
По данным СМИ, перед атакой оба танкера отошли от терминала и находились в очереди на получение груза. На борту Matilda, согласно планам, должна была начаться погрузка 18 января. Однако планы нарушила атака: на судне прогремел взрыв, возгорания удалось избежать. Экипаж не пострадал, а первичная оценка показала, что танкер сохранил плавучесть — серьёзных конструктивных повреждений специалисты не обнаружили. Сейчас эксперты занимаются детальным подсчётом ущерба.
Ситуация с Delta Harmony оказалась сложнее: после удара дронов на судне вспыхнул пожар. К счастью, команде удалось оперативно справиться с возгоранием, и танкер также остался на плаву.
Информацию об атаке подтвердили несколько источников. Пресс-служба казахстанской нефтегазовой компании «КазМунайГаз» официально заявила о происшествии с Matilda, подчеркнув, что судно остаётся мореходным. Между тем агентства Bloomberg и РИА Новости сообщили, что оба корабля получили повреждения грузового оборудования, но сохранили способность держаться на воде.
Этот инцидент — не единственный в регионе за последнее время. Так, 29 ноября прошлого года в морском порту Новороссийска из-за атаки безэкипажных катеров вышло из строя оборудование ВПУ‑2, принадлежащее КТК. Тогда МИД Казахстана выразил официальный протест Украине, назвав случившееся целенаправленным ударом по критической инфраструктуре.
Кроме того, в конце ноября у берегов Турции произошло ещё два ЧП с нефтяными танкерами: загорелся Kairos под флагом Гамбии, а позже пострадал Virat, шедший под флагом Намибии. Турецкие власти связали эти происшествия с внешним воздействием, детали инцидентов до сих пор уточняются.