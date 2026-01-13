Недалеко от Новороссийска дроны атаковали два танкера с казахстанской нефтью

По данным СМИ, перед атакой оба танкера отошли от терминала и находились в очереди на получение груза. На борту Matilda, согласно планам, должна была начаться погрузка 18 января. Однако планы нарушила атака: на судне прогремел взрыв, возгорания удалось избежать. Экипаж не пострадал, а первичная оценка показала, что танкер сохранил плавучесть — серьёзных конструктивных повреждений специалисты не обнаружили. Сейчас эксперты занимаются детальным подсчётом ущерба.​