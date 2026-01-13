Над Россией сбили 40 украинских беспилотников

«13 января в период с 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.
Силы ПВО уничтожили 22 БПЛА над территорией Республики Крым, 7 — над территорией Белгородской области, 6 — над акваторией Азовского моря. Еще по два беспилотника сбили над Волгоградской и Ростовской областями и один — над Брянской.
