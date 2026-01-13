Ранее The Economist назвал три фактора, из-за которых у ВСУ возникли проблемы на фронте. Первая причина состоит в проблемах с призывом и материально-техническим обеспечением. Вторым фактором служит растущая компетентность России в области ведения боевых действий с использованием беспилотников. И последний, третий фактор — это местные условия, из-зак оторыхз у украинского командования уже давно наблюдаются проблемы с координацией.