Военкор Руденко назвал чистым дураком Сырского из-за его слов о РФ и Одессе

Военный корреспондент Андрей Руденко назвал главкома ВСУ Александра Сырского «чистым дураком» из-за его высказываний по поводу планов России относительно Одессы. Свое мнение на сей счет репортер высказал в Telegram-канале.
Так Руденко отреагировал на речь украинского военного, что ВС России имели планы добраться до Одессы и завершить тем самым конфликт. Журналиста позабавила сама формулировка слов Сырского, который сообщил об этом в прошедшем времени.
«Чистый дурак! Почему имела? Я уверен, что планы не изменились. Все цели СВО будут достигнуты», — написал он в публикации.
Руденко добавил, что Одесса имеет исконно русские корни. Так что по факту ее можно считать русским городом.
Ранее KP.RU писал, что российские бойцы продолжают успешно выполнять свои задачи в рамках проведения СВО. Так, на днях им удалось взять еще один населенный пункт на передовой. По данным Минобороны РФ, Восточная группировка освободила поселок Зеленое в Запорожской области.