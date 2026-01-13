Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: 9 БПЛА сбиты над югом России за три часа

ПВО РФ сбили 4 дрона ВСУ над Азовским морем.

Источник: Комсомольская правда

За три часа над югом России сбиты девять украинских дронов. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По уточнениям, что беспилотники были уничтожены в небе над Азовским морем (4), Республикой Крым (3), а также над Ростовской областью (2).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше