Минобороны: 9 БПЛА сбиты над югом России за три часа

За три часа над югом России сбиты девять украинских дронов. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По уточнениям, что беспилотники были уничтожены в небе над Азовским морем (4), Республикой Крым (3), а также над Ростовской областью (2).
