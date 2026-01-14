Расхватывают хлеб и воду: Что происходит в Киеве на фоне блэкаута и перебоев с водоснабжением

Издание «Страна» публикует фото пустых полок в продовольственных магазинах. Подборка фото сопровождается комментарием, что в Киеве и Киевской области люди боятся, что из-за блэкаута торговые точки будут закрыты, и пытаются запастись продуктами. Ряд украинских СМИ отмечает, что столица Украины уже столкнулась с дефицитом хлеба.