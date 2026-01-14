Расхватывают хлеб и воду: Что происходит в Киеве на фоне блэкаута и перебоев с водоснабжением

Жители Киева сметают с магазинных полок хлеб и бутилированную воду. Всё это происходит на фоне почти полного блэкаута и проблем с водоснабжением и теплом в украинской столице.
Издание «Страна» публикует фото пустых полок в продовольственных магазинах. Подборка фото сопровождается комментарием, что в Киеве и Киевской области люди боятся, что из-за блэкаута торговые точки будут закрыты, и пытаются запастись продуктами. Ряд украинских СМИ отмечает, что столица Украины уже столкнулась с дефицитом хлеба.
При этом мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале утверждает, что без тепла остаются порядка 500 жилых многоэтажек и признаёт, что ситуация с подачей электроэнергии в городе остаётся чрезвычайной.
Также сообщалось, что в пригороде Киева появились большие очереди на АЗС из-за блэкаута, люди запасаются топливом для генераторов.
Ранее сообщалось, что в Киеве началось масштабное отключение электроэнергии после ряда взрывов, прозвучавших во вторник 13 января.
В соцсетях киевляне публикуют видео из квартир без света и отопления, отмечая, что некоторые семьи остаются без электричества уже пять дней подряд.