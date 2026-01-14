Киев погрузился в почти полный блэкаут 13 января

Киев погрузился в почти полный блэкаут во вторник 13 января после того, как в столице Украины были зафиксированы несколько взрывов. Об этом информирует издание «Страна».
«В Киеве почти полный блэкаут», — сказано в публикации.
В соцсетях киевляне публикуют видео из квартир без света и отопления, отмечая, что некоторые остаются без электричества уже пять дней подряд. На автозаправках под Киевом выстроились огромные очереди, так как люди стремятся не только заправить автомобили, но и купить топливо для личных генераторов.
Напомним, в ночь на 13 января ВС РФ нанесли массированный удар по целям, связанным с ВСУ, в том числе по энергообъектам. Проблемы с энергообеспечением возникли не только в Киеве, но и в Одесской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале назвал ситуацию с отсутствием в столице электричества чрезвычайной.
При этом киевляне раскупают бутилированную воду и хлеб на фоне проблем с критической инфраструктурой, люди опасаются, что из-за блэкаута магазины вскоре перестанут работать.