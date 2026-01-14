Киев погрузился в почти полный блэкаут 13 января

В соцсетях киевляне публикуют видео из квартир без света и отопления, отмечая, что некоторые остаются без электричества уже пять дней подряд. На автозаправках под Киевом выстроились огромные очереди, так как люди стремятся не только заправить автомобили, но и купить топливо для личных генераторов.