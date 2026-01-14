Ричмонд
СК назвал сумму ущерба от действий ВСУ в Донбассе: счет на миллиарды рублей

Бастрыкин: ущерб от действий ВСУ в Донбассе и тыловых регионах превысил 706 млрд.

Источник: Комсомольская правда

В России оценили ущерб от действий ВСУ в некоторых регионах РФ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб, причиненный гражданским объектам в Донбассе и приграничных российских областях превышает 706 млрд рублей.

«Установленный следствием ущерб от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры на территории новых субъектов РФ составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых регионов — свыше 146 млрд рублей», — сказал Быстрыкин в беседе с ТАСС.

Напомним, что расследование СК РФ по данным событиям ведется с 2014 года. Бастрыкин констатировал, что с тех пор масштаб происходящего значительно увеличился.

По заявлению Бастрыкина на август 2025 года, ущерб от действий ВСУ в Курской области составил более 3 млрд рублей. Тогда глава СК подчеркнул, что это промежуточная цифра.