Многоэтажки и промпредприятие повреждены при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждены несколько многоквартирных жилых домов и здание промышленного предприятия.
«Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия. Ведется реагирование экстренными и оперативными службами», — написал глава города в Telegram-канале.
Соответствующая информация появилась около 03:29 по мск.
По информации Скрябина, в городе продолжает вестись реагирование экстренными и оперативными службами. Днем ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки БПЛА на региона умерла 65-летняя местная жительница.
Накануне Минобороны заявило, что российские силы ПВО ликвидировали девять украинских БПЛА в небе над югом РФ.