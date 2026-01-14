Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многоэтажки и промпредприятие повреждены при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону

В результате атаки БПЛА повреждены несколько жилых домов в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждены несколько многоквартирных жилых домов и здание промышленного предприятия.

«Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия. Ведется реагирование экстренными и оперативными службами», — написал глава города в Telegram-канале.

Соответствующая информация появилась около 03:29 по мск.

По информации Скрябина, в городе продолжает вестись реагирование экстренными и оперативными службами. Днем ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки БПЛА на региона умерла 65-летняя местная жительница.

Накануне Минобороны заявило, что российские силы ПВО ликвидировали девять украинских БПЛА в небе над югом РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше