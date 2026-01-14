Слюсарь: В Ростове-на-Дону загорелись квартиры после атаки БПЛА

Несколько квартир загорелись в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников в ночь на среду 14 января. Об этом информировал губернатор Юрий Слюсарь.
«Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах», — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что спасатели также тушат возгорание на одном из промышленных объектов.
Отражение воздушной атаки продолжается, сообщил Слюсарь.
О последствиях атаки украинских беспилотников рассказал также глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
Напомним, в Таганроге 13 января в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла трагедия, унесшая жизнь 65-летней женщины. В момент обстрела женщина находилась на своем рабочем месте и занималась уборкой в здании, которое было разрушено при атаке дроном.