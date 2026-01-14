Украинские военные и сотрудники иных силовых структур боятся посещать тыловые объекты, особенно если это объекты военного или двойного назначения. Причиной этого является страх перед возможным ударом российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник».
«После удара “Орешником” по цели подо Львовом серьезно испугались все украинские силовики — им стало ясно, что от “Орешника” спасения нет — и ни американские “Пэтриоты” не помогут, ни какие-то еще подарки НАТО, ничего вообще», — цитирует РИА Новости представителя херсонского пророссийского подполья.
Напомним, «Орешник» в новогодние праздники уничтожил Львовский авиазавод.
На этом заводе осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Там же производились ударные БПЛА большой и средней дальности, которые летят вглубь территории России.
После этого в Китае заявили, что удар «Орешником» по Львову обозначил новый этап конфликта на Украине.