В Ростовской области трое взрослых и ребенок пострадали при атаке дронов ВСУ

Четырехлетний ребёнок ранен при атаке дронов на Ростовскую область. Об этом информировал губернатор Юрий Слюсарь, уточнив, что всего пострадали четыре человека.
«В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова и Мясниковского района, в том числе — 4-летний ребенок», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, медики оценили их состояние как средней тяжести.
Также Слюсарь рассказал, что несколько квартир загорелись в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников в ночь на среду 14 января.
Напомним, в Таганроге 13 января в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла трагедия, унесшая жизнь 65-летней женщины. В момент обстрела женщина находилась на своем рабочем месте и занималась уборкой в здании, которое было разрушено при атаке дроном.
Накануне над Крымом и Азовским морем за пять часов уничтожено 11 вражеских беспилотников.