В Запорожской области российские БПЛА уничтожили ударные дроны ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов из группировки российских войск «Восток» поразили в воздушном бою ударные и разведывательные дроны украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что противник попытался перебросить штурмовые группы, рассчитывая усилить позиции на этом участке линии боевого соприкосновения.
«Для обеспечения прохода пехоты ВСУ задействовали ударную и разведывательную беспилотную авиацию. Тяжелые гексакоптеры противник хотел использовать для нанесения огневого поражения и сброса боеприпасов по нашему переднему краю, в то время как разведывательные коптеры осуществляли корректировку и контроль маршрутов», — уточнили в Минобороны РФ.
Российский разведывательный расчёт БПЛА обнаружил подготовку украинских формирований к атаке. После бойцы ВС РФ уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ. Это привело к утрате противником поддержки с воздуха и потере возможностей корректировки, сорвав его планы. Штурмовые украинских формирований в итоге были вынуждены отступить.
Напомним, 13 января Министерство обороны РФ проинформировало, что российские военнослужащие полностью контролируют город Гуляйполе, освобождённый в Запорожской области. В ведомстве подчеркнули, что на занятых рубежах ВС РФ организована устойчивая оборона.