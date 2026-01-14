Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области российские БПЛА уничтожили ударные дроны ВСУ

В Запорожской области ВСУ предприняли попытку переброски штурмовых отрядов, которую сорвали российские военные.

Источник: Аргументы и факты

Операторы беспилотных летательных аппаратов из группировки российских войск «Восток» поразили в воздушном бою ударные и разведывательные дроны украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что противник попытался перебросить штурмовые группы, рассчитывая усилить позиции на этом участке линии боевого соприкосновения.

«Для обеспечения прохода пехоты ВСУ задействовали ударную и разведывательную беспилотную авиацию. Тяжелые гексакоптеры противник хотел использовать для нанесения огневого поражения и сброса боеприпасов по нашему переднему краю, в то время как разведывательные коптеры осуществляли корректировку и контроль маршрутов», — уточнили в Минобороны РФ.

Российский разведывательный расчёт БПЛА обнаружил подготовку украинских формирований к атаке. После бойцы ВС РФ уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ. Это привело к утрате противником поддержки с воздуха и потере возможностей корректировки, сорвав его планы. Штурмовые украинских формирований в итоге были вынуждены отступить.

Напомним, 13 января Министерство обороны РФ проинформировало, что российские военнослужащие полностью контролируют город Гуляйполе, освобождённый в Запорожской области. В ведомстве подчеркнули, что на занятых рубежах ВС РФ организована устойчивая оборона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше