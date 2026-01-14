Более 7,1 тысячи мирных жителей погибли и еще 21 тысяча человек пострадали из-за агрессии киевского режима в Донбассе с 2014 года. Об этом в интервью ТАСС заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«В результате агрессии киевского режима убиты 7 184 мирных жителя, 21 тысяча человек получили ранения», — сказал глава ведомства.
Всего, добавил Бастрыкин, потерпевшими признаны более 132 тысяч человек.
Вместе с тем, в отношении военно-политического руководства Украины, силовых структур Незалежной и наемников российские следователи возбудили 8,8 тысячи уголовных дел.
Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб, причиненный гражданским объектам в Донбассе и приграничных российских областях превышает 706 млрд рублей.
В августе прошлого года глава СК РФ отмечал, что на текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 миллиардов рублей.