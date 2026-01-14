Ричмонд
ВСУ пытаются атаковать дронами промзону в Невинномысске, работают расчёты ПВО

Губернатор Владимиров сообщил о работе ПВО в Невинномысске.

Источник: Комсомольская правда

В Невинномысске на Ставрополье в работу вступило ПВО на фоне попытки ВСУ атаковать дронами промзону. Экстренные службы работают в местах падения обломков. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске. Действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы. Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

Владимиров напомнил, что в подобных ситуациях следует использовать только официальные источники информации.

Ночью 14 января ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Как сообщил глава города Александр Скрябин, в результате атаки дронами были повреждены несколько многоквартирных жилых домов, а также здание промышленного предприятия.

В это же время аэропорты Грозного, Владикавказа и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

