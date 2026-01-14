Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников

Силы ПВО армии России за ночь сбили 48 украинских беспилотников над регионами страны.

Источник: РИА "Новости"

Об этом уведомили в Министерстве обороны России.

Так, 25 дронов поразили над Ростовской областью, 13 — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымом. Ещё по одному БПЛА нейтрализовали над Белгородской и Курской областями.

За прошедшую ночь воздушная атака украинских боевиков отражена в 10 городах и районах Ростовской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше