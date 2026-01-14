Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников

Об этом уведомили в Министерстве обороны России.
Так, 25 дронов поразили над Ростовской областью, 13 — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымом. Ещё по одному БПЛА нейтрализовали над Белгородской и Курской областями.
За прошедшую ночь воздушная атака украинских боевиков отражена в 10 городах и районах Ростовской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше