Силы ПВО за ночь сбили 48 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 13 января до 7.00 мск 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении российского военного ведомства, опубликованном в Telegram.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Ростовской области — там ликвидировали 25 дронов. Кроме того, 13 БПЛА уничтожили над территорией Ставропольского края, пять — над Брянской областью, три — над Республикой Коми, а также по одному над Белгородской и Курской областями.