ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области

Боевики ВСУ дистанционно минируют оставленные в Харьковской области позиции.

Источник: Комсомольская правда

Боевики украинской армии торопятся покинуть уйти с позиций в Харьковской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции», — отметил собеседник агентства.

При этом, оставляя свои окопы, они дистанционно с помощью дронов минируют их.

Накануне боевики Вооруженных сил Украины при выводе сил из Святопетровки в Запорожской области случайно атаковали собственный полк, приняв его за ВС РФ.

Также сообщалось, что российские дроны находят замерзших боевиков ВСУ у костров.