Боевики украинской армии торопятся покинуть уйти с позиций в Харьковской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
«Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции», — отметил собеседник агентства.
При этом, оставляя свои окопы, они дистанционно с помощью дронов минируют их.
Накануне боевики Вооруженных сил Украины при выводе сил из Святопетровки в Запорожской области случайно атаковали собственный полк, приняв его за ВС РФ.
Также сообщалось, что российские дроны находят замерзших боевиков ВСУ у костров.